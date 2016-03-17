شقيقة وزير الاتصالات القطرى: "اعتقلت عاما ونصف لمعارضتى نظام الحكم"

قالت منى السليطى، شقيقة وزير الاتصالات القطرى جاسم السليطى، إنها تم حبسها لمدة عام ونصف فى سجن داخلى بقطر، لمجرد أنها كتبت تغريدة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تنتقد خلالها نظام الحكم.

وتابعت: "فى صيف 2011 عندما كنت فى نيويورك وكتبت تغريدة انتقدت فيها النظام، وعند عودتى لقطر فوجئت بأننى فصلت من عملى وتم حبسى لمدة عام ونصف بدون أية أسباب أو قرار رسمى أو تحقيق فى النيابة أو قضاء"

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه لا يستطيع أحد أن يعترض على أى شىء بالدوحة وبمجرد أن ينتقد شخص السياسات التى تؤثر بالسلب على حياة المواطن القطرى يتم اعتقاله فوراً، مشددة على أن تقييد الحريات والقمع شىء طبيعى فى قطر.

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