شوقى غريب: الشهيد الرائد شريف عمر رفض أى وساطة لنقله من سيناء

قال الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى، إن نجل شقيقته الرائد شريف محمد عمر، نجل نجم الاتحاد السابق محمد عمر، والذى استشهد فى عملية إرهابية أثناء تأدية عمله فى رفح، رفض أى وساطة لنقله من سيناء وتمسك بأداء واجبه فى الدفاع عن أرض الوطن.

وأضاف غريب،" اقسم بالله العظيم عندما تحدثت معه فى إحدى اجازاته، قال لى يا خالى أنا مبسوط وسعيد جداً فى سيناء.. ولو مت هموت فداء لبلدى وأبنائى تتعلم حب الوطن".

وقال شوقى غريب خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،" أنا فخور به ولا اعتبره مات كونه شهيد ومناضل عن بلاده، والذين قتلوه هم مجموعة من الكفرة الذين لا ينتمون لمصر مطلقاً".