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رئيس"القومية للأنفاق":بدء حفر رابع مراحل الخط الثالث للمترو الأسبوع المقبل

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رئيس"القومية للأنفاق":بدء حفر رابع مراحل الخط الثالث للمترو الأسبوع المقبل رئيس"القومية للأنفاق":بدء حفر رابع مراحل الخط الثالث للمترو الأسبوع المقبل
أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم بدء أعمال حفر الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم و5 محطات نفقية الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع"، أن الحفار العملاق "إيمحوتب" سينطلق من محطة هارون فى اتجاه النزهة بعد انتهاء أعمال صيانته وتركيب قطع الغيار التى كانت مطلوبة له بعد إنهائه حفر المرحلة الثانية من الخط الثالث.

ويذكر أن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب قد أعلن تنفيذ هذا الجزء منذ شهور بتكلفة 4.345 مليار جنيه، بعد اختيار شركة "فينسى" الفرنسية لتنفيذه، ويضم محطات (هارون – ميدان هليوبوليس – ألف مسكن – نادى الشمس – النزهة 1)، ومتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2017 .

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