وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن اليوم أسماء الفائزات بجوائز الأم المثالية

تعلن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس من خلال مؤتمر صحفى وسيكون من بين المكرمات أم مجند وضابط من شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من اختيار جميع أسماء الأمهات الفائزات فى مختلف المحافظات.

ومن المقرر هذا العام، أن يتم تكريم 34 مكرمة منهن 26 أماً مثالية، بينهن الأمهات الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية، وأب مثالى كرمز لتكريم الآباء، وأم بديلة قامت برعاية ابن من الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية وسط أبنائها، كما ستكرم أم ممثلة لذوى الاحتياجات الخاصة التى قدمت قصة نجاح مع نجلها متحدية الأطر النمطية للإعاقة، وسيتم اختيار اثنين من أمهات شهداء القوات المسلحة واثنين من أمهات شهداء الشرطة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن التكريم سيشمل فئات متنوعة تتسع لكل أفراد الأسرة الجديرة بالتكريم، مثل الأم المثالية، والأب المثالى، والابن البار، والأم المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة ونماذج من الأمهات المعيلات.

وأضافت غادة والى فى تصريحات صحفية، أن الشروط الخاصة باختيار المكرمين تتسع لعدد من المعايير التى تنطوى على معانى سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضاً أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وحماية هؤلاء الأطفال من مشكلات قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.

- وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية الخميس.. تكريم أم مثالية من كل محافظة.. ووزارة الدفاع ترشح أخرى للقوات المسلحة.. وتنظيم احتفالية كبرى بالأوبرا لتكريم الفائزين 20 مارس

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