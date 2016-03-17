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"المصرى الديمقراطى" يؤجل اختيار رئيسه ونائبه إلى مطلع أبريل

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"المصرى الديمقراطى" يؤجل اختيار رئيسه ونائبه إلى مطلع أبريل "المصرى الديمقراطى" يؤجل اختيار رئيسه ونائبه إلى مطلع أبريل
قال تامر النحاس أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تأخر تأجير القاعة دفع الحزب لتأجيل مؤتمره العام التكميلى من 25 مارس إلى 1 إبريل، لاختيار الرئيس والنائب الأول وأربعة مناصب داخلية بالهيئة العليا للحزب.

وأضاف النحاس لـ" اليوم السابع"، أن المناصب التكميلية فى الهيئة العليا هى الأمين العام وأمين لجنة العلاقات الخارجية وأمين المهنيين وأمين العمال والفلاحين، مشيراً إلى أن المؤتمر العام سيختار الرئيس والنائب الأول فى حين تختار الهيئة العليا المناصب المتبقية.


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