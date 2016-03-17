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القبض على فتاتين تمارسان أعمال منافية للآداب وحملة أمنية على ملاهى الجيزة

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القبض على فتاتين تمارسان أعمال منافية للآداب وحملة أمنية على ملاهى الجيزة القبض على فتاتين تمارسان أعمال منافية للآداب وحملة أمنية على ملاهى الجيزة
تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزه، من القبض على فتاتين تمارسان الأعمال المنافية للأداب مع خليجين بشقة بمنطقة حدائق الأهرام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزه تفيد بتواصل "مها.م" وهيا.ف" مع الخليجين بالملاهى الليلية لممارسة الرذيلة معهم مقابل الحصول على مبلغ 1000 جنيه
>وكشفت التحريات أن المتهمتين بصحبة اثنين من الخليجين بشقة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تحركت قوة امنية وتمكنت من القبض عليهم فى وضع مخل، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كما شن العقيدان محمود هويدى وياسر شعير ضابطى إدارة مكافحة جرائم الأداب حملة أمنية على الملاهى الليلية أسفرت عن غلق 20 "بار" وكافتريا سياحية لمخالفة شروط الترخيص،وتحرير مخالفات مزاولة مهنة وتشغيل مضيفات بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.

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