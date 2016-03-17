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إخلاء سبيل موظفتين بحى بولاق فى واقعة اختفاء "لاب توب" يحوى بيانات رواتب موظفين

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إخلاء سبيل موظفتين بحى بولاق فى واقعة اختفاء "لاب توب" يحوى بيانات رواتب موظفين إخلاء سبيل موظفتين بحى بولاق فى واقعة اختفاء "لاب توب" يحوى بيانات رواتب موظفين
أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار علي محجوب، بإخلاء سبيل موظفتين يحى بولاق بضمان وظيفته، بعد اتهام كل منهما الآخر بسرقة "لاب توب"، خاص بمرتبات موظفي حى بولاق الدكرور من مبنى رئاسة الحى بدائرة القسم،بعد مشاجرة نشبت بينهم، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.

استمعت النيابة اليوم لأقوال رئيس حى بولاق الدكرور والذى أكد اكتشافه سرقة "لاب توب" خاص بمرتبات موظفي الحى و فلاشة تتحوى على توقيع البنوك الألكترونية ما دفعه لتحرير بلاغه.

كان اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث قد تلقى بلاغا من رئيس حى بولاق الدكرور باكتشافه سرقة "لاب توب" خاص بمرتبات موظفي الحى و فلاشة تتحوى على توقيع البنوك الألكترونية، وتبين من التحريات حدوث مشادة بين كل من مديرة إدارة الحسابات بالحى وسكرتيرة عام الحى بسبب وجود خلافات بينهن في العمل وبسؤالهما اتهمت كلاً منهن الأخرى بإرتكاب الواقعة.

حى بولاق: النيابة أخلت سبيل المتهمتين بسرقة لاب توب المرتبات

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