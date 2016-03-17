المطار يستقبل 30 مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

استقبل مطار القاهرة الدولى، 30 مرحلًا مصريًا من العاملين فى المملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

ووصل المرحلون على متن الطائرتين السعودتين القادمتين من جدة والرياض، حيث تم تشكيل فريق أمنى للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى، وأقر المرحلون بأن السلطات السعودية قامت بترحيلهم نظرًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة بالمملكة.

وقرر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، سرعة إنهاء إجراءات وصولهم، حيث تبين أن 3 منهم مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم للأقسام التابعين لها.

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