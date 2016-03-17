أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المطار يستقبل 30 مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

Google+ Print
المطار يستقبل 30 مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل المطار يستقبل 30 مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل
استقبل مطار القاهرة الدولى، 30 مرحلًا مصريًا من العاملين فى المملكة العربية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

ووصل المرحلون على متن الطائرتين السعودتين القادمتين من جدة والرياض، حيث تم تشكيل فريق أمنى للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى، وأقر المرحلون بأن السلطات السعودية قامت بترحيلهم نظرًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة بالمملكة.

وقرر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، سرعة إنهاء إجراءات وصولهم، حيث تبين أن 3 منهم مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم للأقسام التابعين لها.

- مطار القاهرة يتسلم 7 أجهزة حديثة للكشف عن الحقائب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة