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المرور يضبط 537 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 537 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 537 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الأربعاء على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 537 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 88 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 107 مخالفة مرورية بالقاهرة، 149 مخالفة مرورية بالجيزة، 193 مخالفة مرورية بالقليوبية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


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