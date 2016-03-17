مصرع شخص وإصابة شقيقه فى حادث تصادم على طريق الراشدة القصر بالداخلة

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل على طريق الراشدة القصر بالداخلة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل على طريق الراشدة القصر، ما أسفر عن مصرع "عبد الله زكى خميس" 35 سنة ممرض ومقيم قرية الراشدة والذى توفى أثناء نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وإصابة شقيقه "محمد" 42 سنة موظف وتم نقله إلى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة .

ارتفاع عدد حالات وفيات حادث الوادى الجديد إلى 7 و17 مصابا