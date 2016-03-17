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#ليلة_الأبطال - أرقام تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة

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#ليلة_الأبطال - أرقام تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة #ليلة_الأبطال - أرقام تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة

تاريخ جديد سُجل في أرشيف دوري أبطال أوروبا وذلك من خلال مباراتي بايرن ميونخ واليوفي.. برشلونة وآرسنال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز على نظيره البايرن بهدفين مقابل لاشيء وفي المباراة الأخرى تقدم البرسا على المدفعجية بهدف مقابل لاشيء.

من خلال المباراتين خرج FIlGoal.com بأرقام تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا..

فقد تمكن خوان كواردادو من إحراز أول هدف له في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن خاض تسعة مباريات في هذه المسابقة.

تمكن اليوفي من إحراز هدفين في أول 28 دقيقة خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

لأول مرة يهز النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا شباك أحد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا بعد أن خاض أمامهم ستة مباريات من قبل.

ليفاندوفسكي يعادل رقم تييري هنري أسطورة أرسنال السابق بالتسجيل للمباراة السابعة على التوالي بملعب فريقه.

أصبح بايرن أكثر فريق يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بـ15 مرة.

برشلونة يكسر الرقم القياسي بالتأهل التاسع على التوالي لربع النهائي.

ميسي يسجل الهدف التاسع في شباك أرسنال، كأكثر لاعب يسجل في فريق واحد بالبطولة.

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