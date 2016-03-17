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برامج تدريبية للعاملين في الحج والعمرة

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برامج تدريبية للعاملين في الحج والعمرة برامج تدريبية للعاملين في الحج والعمرة

    أوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير د. محمد سمسم، بأن مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة وبإشراف مباشر من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير بوزارة الحج، يشرف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المستهدفة لمنسوبي مؤسسات وشركات العمرة في كل من "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة".

وتهدف برامج التدريب للقياديين والموظفين إلى تنمية قدرات العاملين واكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لتنفيذ الاعمال على أكمل وجه، والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وزوار مسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتستمر البرامج التدريبية المتنوعة حتى نهاية 28/06/1437ه، وقد روعي في تصميم الخطة التدريبية لهذا العام العديد من مؤشرات الأداء من أجل قياس فعاليتها قبل واثناء التدريب، إضافة لقياس أثر البرامج التدريبية لاحقاً على تحسين الخدمة.

وأضاف د. سمسم بأن مركز التدريب عمد إلى تطبيق آلية قياس العائد من التدريب، والمبنية أساساً على أداء الاختبارات القبْلية والبعدية للمتدرب قبل وبعد تنفيذ البرنامج، لمعرفة مدى الاستفادة من البرامج التدريبية والقيمة المضافة.

فيما أوضح مدير مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة خالد فلمبان بأن إجمالي المجموعات التدريبية بلغ 51 مجموعة تتضمن أكثر من 1200 مقعد تدريبي وأن العملية التدريبية تنفذ على مجموعتين صباحية ومسائية، حيث تم تدريب 456 متدربا حتى تاريخه.

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