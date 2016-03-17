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العميد الفدا يقلد البشر رتبته الجديدة

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العميد الفدا يقلد البشر رتبته الجديدة العميد الفدا يقلد البشر رتبته الجديدة
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البشر يتقلد رتبته الجديدة

    قلد العميد خالد بن عبدالرحمن الفدا مساعد مدير إدارة مرور منطقة الرياض، قائد وحدة المهام في مرور منطقة الرياض الملازم أول سعود بن فهد البشر رتبته الجديدة، وبحضور العقيد علي بن مهذل القحطاني رئيس شعبة السير بمرور منطقة الرياض. وعبر الملازم أول سعود بن فهد البشر عن شكره لمدير مرور الرياض اللواء د. محمد بن شباب البقمي وإلى العميد الفدا مساعد مدير مرور منطقة الرياض، داعيا المولى القدير العون في بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

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