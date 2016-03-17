مستشفى الحرس بالمدينة المنورة يدشن قسم الغسيل الكلوي

دشن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة صباح أمس قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، تزامنا مع احتفال المستشفى باليوم العالمي للكلى بحضور كل من المدير التنفيذي للتشغيل د. منصور العثمان، والمدير التنفيذي للخدمات الطبية د. وليد اليافي.

وقال مدير التمريض زيد الزعبي إن القسم يضم ثماني أسرة منها سريران مخصصان لمرضى العزل الطبي، إضافة إلى ما يحتويه القسم من تقنيات طبية وخدمات صحية تدار من قبل كوادر طبية مؤهلة ستساهم في رفع المستوى الصحي لمرضى وزوار المستشفى.

وتجول د. العثمان وبعض مرافقيه على القسم شملت زيارة بعض المرضى، وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد مؤكداً سعى المستشفى لتقديم خدمات طبية شاملة في جميع التخصصات.

وفي موضوع ذي صلة، ضمن فعاليات يوم الكلى العالمى نظم المستشفى عدة معارض في البهو الرئيسى للمستشفى وفى مجمع الراشد مول.