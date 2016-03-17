البلدي يبحث معالجة تجمع مياه السيول في الأحياء

عقد المجلس البلدي بحائل اجتماعاً بحضور رئيس المجلس فهد العامر، ونوقشت عدد من الموضوعات المهمة منها بحث وسرعة معالجة مشكلة تجمع مياه السيول بصفة دائمة، وحث الأمانة على تسوية التل الجبلي بحي شمال العزيزية وتخصيصه كمواقف سيارات.

وأوضح رئيس المجلس فهد العامر، بأنه تمت مناقشة ميزانية أمانة منطقة حائل للعام المالي الحالي، وأطلع المجلس على كافة أبواب وبنود الميزانية بشكل تفصيلي مشيراً إلى أن المجلس نفذ أول الجولات الميدانية لبحث مشاكل وأسباب تجمع مياه السيول في حي النقرة، والعمل على سرعة معالجتها مع المختصين بالأمانة بصفة دائمة.