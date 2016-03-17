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«الشؤون الاجتماعية» تستعد لإطلاق خدمة تأسيس الجمعيات الأهلية إلكترونياً

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«الشؤون الاجتماعية» تستعد لإطلاق خدمة تأسيس الجمعيات الأهلية إلكترونياً «الشؤون الاجتماعية» تستعد لإطلاق خدمة تأسيس الجمعيات الأهلية إلكترونياً

    تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق منظومة من الخدمات الإلكترونية تزامناً مع بدء الانطلاق الرسمي للعمل باللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تُمكن من تأسيس جمعية أهلية وجميع المستلزمات الإجرائية لها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة تيسيراً لأعمال القطاع التنموي والخيري بالمملكة. وأوضح د. حماد علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة حرصت على توفير حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم القطاعين الخيري والتنموي أفراداً ومؤسسات، والرقي بالخدمات المقدمة بما يضمن توفيرها بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن من أبرز تلك الخدمات الإلكترونية "تأسيس وتسجيل جمعية، انتخاب أعضاء المجلس، اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية، التسجيل لمرة واحدة للعضو المؤسس، تفعيل الإقرار الإلكتروني في الطلبات الواردة، أرشفة جميع الوثائق إلكترونياً"، وكذلك إصدار القرار الوزاري، واستلام الترخيص من أقرب مركز تنمية.

وأشار د. الحمادي إلى أن هذه المنظومة من الخدمات الإلكترونية تقوم على الربط الآلي مع أنظمة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، من أجل الإسهام في دعم وتنظيم العمل التنموي والخيري والخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 647 جمعية و162 مؤسسة المنتشرة على مستوى مناطق المملكة، لتمكين هذا القطاع وإسهاماته التنموية في المجتمع.

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