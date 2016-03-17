طبيب سعودي يشارك بتأليف كتاب الجمعية الأميركية لجراحة الوجه والفكين

ساهم الاستشاري المشارك لجراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض د. أحمد الشدوي في تأليف أحد فصول الجزء الخامس من كتاب الجمعية الأميركية لجراحي الفم والوجه والفكين (AAOMS) الصادر مؤخراً والذي يعد مرجعاً علمياً للمختصين في هذا المجال على مستوى العالم.

وتلقى د. الشدوي خطاب شكر من رئيس الجمعية د. لويس رافيتو نيابة عن مجلس الأمناء للجمعية، أعرب فيه عن تقديره لإسهامات د. أحمد وجهوده في تأليف الكتاب الذي يعد مصدراً مهماً للجراحين المختصين، معبراً عن إعجابه بطبيعة المحتوى الطبي الشامل الذي تميزت به فصول الكتاب.

وكانت هيئة التحرير عرضت على د. الشدوي تأليف أحد فصول الكتاب الذي يشمل 13 فصلاً متخصصاً، وذلك نظير تميزه العلمي أثناء دراسته لشهادة البورد الأميركي في جامعة (بوسطن) الأميركية.

من جانبه، أوضح د. أحمد الشدوي أن للجمعية أربع إصدارات سابقة في مجال جراحة الفم والوجه والفكين منذ تأسيسها عام 1918م، والتي تعد المرجع الأبرز للمختصين في هذا المجال من الأطباء وطلاب طب الأسنان، لافتاً إلى أن الفصل الذي ألفه كان يختص بالجراحات التصحيحية للفك السفلي، والذي احتوى على سرد تاريخي لتطور هذا النوع من العمليات الجراحية الدقيقة، بدءًا من الأساليب التقليدية الجراحية، وحتى الوصول إلى استخدام برامج المحاكاة الحاسوبية المتطورة، مشيراً إلى أن محتوى الكتاب متوفر على موقع الجمعية بصيغة رقمية تفاعلية ومتاح لأعضاء الجمعية الذين يتجاوزون تسعة آلاف مختص.