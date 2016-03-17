ضباط خليجيون يزورون الفحص الدوري في الرياض

زار وفد من ضباط وضباط صف إدارات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في فعاليات أسبوع المرور الخليجي تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك"، الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات ومحطة الفحص في الرياض.

وكان في استقبالهم د. حمدان الجهني المدير التنفيذي، والعقيد سعود الفغم مدير مرور قسم الفحص، وعدد من المسؤولين.

وتجول أعضاء الوفد داخل الإدارة العامة ومحطة الرياض وشاهدوا عمليات فحص المركبات. واستمعوا إلى شرح موجز عن كيفية الإجراءات التي يتم اتباعها لفحص كافة أجزاء المركبة والتأكد من سلامتها.

كما اطلع الوفد على شرح مفصل عن فوائد وأهداف الفحص الفني التي تحققت جراء تطبيق برنامج الفحص بالمملكة، وعلى أفضل الأجهزة والمعدات التي تدار وتراقب بواسطة الحاسب الآلي. وشاهدوا من خلال تقنية المعلومات ربط كافة المحطات بالمركز الرئيس وكيفية نقل بيانات المركبات بشكل لحظي، وألقوا نظرة على صور كبيرة تحتوي على أعطال خطيرة بالمركبات اكتشفت عن طريق محطات الفحص. وأكد أعضاء الوفد أهمية الفحص الفني الدوري للسيارات في رفع مستوى سلامة المركبة وتقليل نسبة الحوادث المرورية والحد من التلوث البيئي، مبدين سعادتهم بما تحتويه محطة الفحص من إمكانيات كبيرة ومتطورة لتقديم خدمات الفحص وهو ما يؤكد حرص المسؤولين على سلامة الركاب والمركبة، ومشيرين إلى أن الفائدة من هذه الزيارة ستنقل إلى دولهم.

وفي ختام زيارتهم سلم المدير التنفيذي أعضاء الوفد شهادات الشكر والتقدير.