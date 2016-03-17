حظك اليوم برج العقرب الخميس 17 /3/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>مواليد برج العقرب يتميزون بعدة مواهب كامنة فى شخصياتهم فهم قادرون على التنقل بين الوظائف بسرعة وبنجاح لنجد أن المحصلة لديهم عدة مهارات كامنة تساعدهم على إدارة أعمالهم بصورة مختلفة ومبتكرة ، لديهم افكار من خارج الصندوق دائما وعليهم تنفيذها وتحفيز من حولهم أيضا لتحقيقها ، قادرون على إدارة فريق عمل ناجح يحقق ماعليه فى خطط زمنية قصيرة .>برج العقرب يتنفس عشقا ولكنة مضطرب النفسية أحيانا فما يحبة اليوم قد يغضب علية غدا وهذا مايجعل الحبيب فى حيرة من أمرة كيف يستطيع أن يعيش فى هذه الأجواء المتقلبة ولكن حنون للغاية وقادر على أن يضع الحبيب على قائمة الأولويات دائما .>برج العقرب يحاول أن يكون بصحة جيدة فهو من الأشخاص التى تعلم جيدا أن الصحة رأس مال الانسان التى لا تعوض مهما يحدث، حاول ممارسة الرياضة والعيش بشكل صحى طوال الوقت وهذا سوف يدعمك فى جميع جوانب حياتك.>تتوقع لك الأبراج مزيد من الازدهار فى حياتك العملية ، وعلى الجانب العاطفى حاول أن تمنح الحبيب بعض الاهتمام حتى لا تسؤ العلاقة اكثر من ذلك كن على يقين أن القادم سيكون أفضل وأنك قادر على تحدى جميع الظروف المحيطة بك فأنت شخص قوى .