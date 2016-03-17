حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الخميس 17 مارس

>برج الحوت على الصعيد المهني:>إذا كنت عاطلاً عن العمل فإليك فرصة لمعرفة ما تريد، وذلك بالتجربة فى مجالات كثيرة، وطرق العديد من الأبواب، استغل هذه الفترة فى تنمية نفسك وتطويرها حتى تتمكن من المنافسة بشكل قوى فى سوق العمل، قم بالتقديم فى الكثير من الكورسات، لتنمى نقاط ضعفك.

على الصعيد العاطفى:

>مرحلة التوتر والتصدع بينك وبين شريك حياتك، يتبعها مرحلة أخرى من التفاهم، فرغم أن المشاكل شىء سىء لكنها عندما تنتهى تقوى العلاقة بشكل أكبر، فيزيد ذلك من قوة العلاقة بينكما، والاشتياق، استغل ذلك بالخروج مع شريك حياتك فى أماكن لم يسبق لكما الخروج فيها، وفاجئه بالكثير من الأحداث التى لم يتوقعها منك، فهذا سيزيد من الحب بينكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>صحتك من الأشياء التى يجب عليك وضعها على رأس أولوياتك، لأنها إن كانت جيدة سينعكس ذلك بالإيجاب على باقى جوانب حياتك، فإن كانت كل جوانب حياتك تسير على ما يرام، ويوجد خلل ما فى صحتك، سيفسد هذا الخلل باقى جوانب حياتك، قم بممارسة رياضة، وكذلك عليك اتباع نظام غذائى سليم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يمر الكثيرون بفترات صعبة فى حياتهم، ليس معنى ذلك أن يستسلموا لليأس والإحباط، كل ما عليك هو المعافرة ثم المعافرة، حتى تحصل على ما تريد، وتذكر أن السعادة ليست ألا نتعرض لمشاكل أو كبوات، السعادة تكمن فى قدرتنا على تحدى هذه المشاكل، والانتصار عليها

حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 2016/3/17

>حظك اليوم لبرج الالسرطان :>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:>المزيد من الأخبار الجيدة ستقترب منك وأحلامك من الممكن أن تتحول إلى حقيقة لذلك لا داعى للقلق أو الخوف بشأن مستقبلك فكل الأمور ستكون على مايرام، والفترات القادمة ستكلل مجهوداتك ونجاحاتك.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

>الحب وحده سيكون اهم الدوافع الإيجابية بالنسبة لك، فسيعةضك عن أى مشاكل فى حياتك الاجتماعية وسيملى عليك حياتك ويقتل كل لحظات الفراغ التى كنت تعانى منها فى يوم من الأيام.

حظك لبرج الالسرطان على الصعيد الصحي:

>على الرغم من ارتفاع حالته النفسية إلا أنه سيمر ببعض المشاكل الصحية التى قد تجعله يشعر أن هذه النهاية لكنها مجرد أعراض زائلة ستمر مرور الكرام.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>تقدمات كبيرة فى العمل وبالنسبة للجانب العاطفى لكن الحالة الصحية للأسف ستكون فى تراجع بعض الشيء لكنها لم تستمر على هذا الحال كثيرا، فهى مجرد فترة بسيطة وستمر مرور الكرام.

حظك اليوم برج القوس الخميس 17 /3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>بالتجربة والمثابرة ستنمى مهاراتك وقدراتك، كل ما تحتاج إليه هو الصبر، الصبر على نفسك حتى تكتسب ما تحتاجه، فكل شىء يحتاج إلى تعلم، هو بالأساس يحتاج إلى صبر، لا تهدر قدراتك وإمكانياتك دون الاستفادة منها، فهذا من شأنه أن يؤخرك فى الترقية الوظيفية، ثق بقدراتك وقم بتنميتها، وستصل لأعلى المراتب.

على الصعيد العاطفي:

>الكثير من العلاقات العاطفية تمر بحالات من التوتر، ولكن المهم ألا تسمح لها بأن تطول فترة توترها، تدخل حتى تقلل الحاجز والفجوة بينك وبين شريك حياتك، وتأكد أن أقصر الطرق لتقليل الخلافات هى التحدث بصراحة والمواجهة، فالهروب سيزيد المشكلة لن يقللها.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>الحالة الجسدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية لك، فإن مررت بحالة نفسية سيئة، يجعلك تفرغ هذه الطاقة فى الطعام، وهذا من شأنه أن يأتى بنتائج سلبية عديدة، لذلك إذهب لطبيب حتى تعالج هذه المسألة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>أى شخص يمل من الروتين اليومى، لذا عليك دوماً أن تغير فى حياتك وتجددها قدر المستطاع، وذلك بإدخال عادات جديدة إليها، والتعرف على أشخاص جدد، والخروج لأماكن لم تراها من قبل

حظك اليوم برج الجدى الخميس 17 /3/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>يتمتع مواليد برج الجدى بقدرة على العمل تحت الضغوط النفسية يستطيعون التحكم فى اعصابهم لأبد الحدود ، قليلون الأخطاء وقادرون على جعل من حولهم يعرفون حدودهم جيدا ، مواليد برج الجدى لا يقدمون الخير سوى لمن يستحق ، ويعرفون كيف يجعلون أصدقاء العمل فى مكانهم الصحيح دون خلط الأوراق.

على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج الجدى من الأشخاص القادرة على الحب والعطاء فى جميع الأوقات لا يستطيعون العيش فى توتر عاطفى يحاولون دائما وضع الحبيب فى مقدمة الاهتمام حتى يكون لديهم حياة عائلية جيدة ، لا يفضلون ان يظل الخصام طويلا ولديهم مقدرة على الغفران والتسامح للوصول إلى حلول السلمية .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>يحاول مواليد الجدى الاهتمام بصحتهم فهم يعلمون جيدا أنهم عرضة للأمراض الموسمية ، مع الانتقال من فصل إلى فصل قد تصاب ببعض الأمراض التى يمكن تحاشيها بأخذ بعض الأمصال او اللقحات التى تحارب الفيروس فى مهده قبل الانتقال إلى جسم الإنسان فدائما الوقاية خير من العلاج .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك العملية فأنت شخص مجتهد وتعرف جيدا ما يجب ان تقوم بتقديمه تجاهه عملك ، لديك مزيد من الأفكار المبدعة التى ستضعك على قائمة الرواد حافظ على ادائك لتصل إلى اهدافك ، أخبار سارة فى الطريق إليك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 17 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>مواليد برج العقرب يتميزون بعدة مواهب كامنة فى شخصياتهم فهم قادرون على التنقل بين الوظائف بسرعة وبنجاح لنجد أن المحصلة لديهم عدة مهارات كامنة تساعدهم على إدارة أعمالهم بصورة مختلفة ومبتكرة ، لديهم افكار من خارج الصندوق دائما وعليهم تنفيذها وتحفيز من حولهم أيضا لتحقيقها ، قادرون على إدارة فريق عمل ناجح يحقق ماعليه فى خطط زمنية قصيرة .

على الصعيد العاطفي:

>برج العقرب يتنفس عشقا ولكنة مضطرب النفسية أحيانا فما يحبة اليوم قد يغضب علية غدا وهذا مايجعل الحبيب فى حيرة من أمرة كيف يستطيع أن يعيش فى هذه الأجواء المتقلبة ولكن حنون للغاية وقادر على أن يضع الحبيب على قائمة الأولويات دائما .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>برج العقرب يحاول أن يكون بصحة جيدة فهو من الأشخاص التى تعلم جيدا أن الصحة رأس مال الانسان التى لا تعوض مهما يحدث ، حاول ممارسة الرياضة والعيش بشكل صحى طوال الوقت وهذا سوف يدعمك فى جميع جوانب حياتك

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من الازدهار فى حياتك العملية ، وعلى الجانب العاطفى حاول أن تمنح الحبيب بعض الاهتمام حتى لا تسؤ العلاقة اكثر من ذلك كن على يقين أن القادم سيكون أفضل وأنك قادر على تحدى جميع الظروف المحيطة بك فأنت شخص قوى .

حظك اليوم برج الأسد الخميس 17/3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>تنزعج اليوم كثيرًا لأن الكثير من الأمور تخرج عن نطاق السيطرة وتمنعك من أن تقدم لعملك الآداء المطلوب منك كما تشعر أن ثقتك بنفسك تتراجع كثيرًا، رغم أنك تبذل مجهودًا صادقًا وتمارس عملك بدأب وجدية ولكن لا ينبغى أن تقلق جدًا فرؤساءك فى العمل يتفهمون ما يحدث ولن يتسبب يوم واحد فى تغيير رأيهم بك، المهم أن تستعيد قدرتك على العطاء وتحاول قدر الإمكان أن تركز وتعمل مع المحيطين بك كفريق واحد.

على الصعيد العاطفي:

>نتيجة لبعض المناقشات الجادة والطويلة جدًا حول الحياة والحب غيرت الكثير من وجهات نظرك فى ما يخص العلاقات العاطفية ولديك استعداد لأن تدخل علاقة مثالية وتقترب من الشخص الذى تود أن تكون مع مدى الحياة، فلا تخجل أو تتردد فى الاقتراب من هذا الشخص عندما تعثر عليه وعبر عن مشاعرك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>هذا هو الوقت المناسب للتركيز على أن تمنح نفسك بعد السلام وتبتعد قليلاً عن التوتر والضغط والإجهاد الذى يعرضك لمشاكل كثيرة أبرزها السمنة الناجمة عن أسلوب حياة خاطئ فضلاً عن الصعوبة التى تواجهها فى التركيز فى عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تتلقى الكثير من الاهتمام من الجميع ولكن يجب أن تنتبه لأن أعدائك أيضًا يظهرون اهتمامهم بك، كن حذرًا فى التعامل مع هؤلاء الناس خاصة أنهم قد يحاولون استفزازك ويثبتون خطأك ويغيرون صورتك فى عيون الناس المحيطين بك، واتبع حدسك فى التعامل مع هؤلاء واكتشافهم حتى لو لم يكن هناك دليلاً واضحًا على أنهم يتلاعبون بك.

برج الثور حظك اليوم الخميس 17/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>تشعر بالحيرة بسبب خيار مهنى جديد يعرضه عليك صديق أو شخص تثق به، ولكنك رغم ذلك تشعر بالتردد، وتفكر فيما بعد اتخاذ هذا القرار. ولكى لا تندم من المهم أن تجرى بحثا دقيقًا وتفاضل بين الخيارين.

اليوم مثالى جدًا لتبدأ فى أى مشروع جديد، واليوم مثالى أيضًا للعب دور قيادى ناجح حيث يمكنك التأثير فى المرؤسين ولعب دور قائد الفريق بشكل جيد.

على الصعيد العاطفي:

>الحب والرومانسية يشغلان عقلك اليوم وإذا لم تكن مرتبطًا يمكنك البدء فى نشاط للبحث عن شريك حياتك وإذا كنت مرتبطًا بالفعل فإنه حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات الكبرى مثل الانتقال بمستوى علاقتك إلى المستوى التالى وفى كلتا الحالتين توقع تغييرات كبيرة على مستوى العلاقة العاطفية اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>شجع نفسك على أن تفعل أنشطة لها علاقة بالطبيعة مثل أعمال البستنة أو المشى فى الحدائق لأن هذا يساعدك على زيادة تركيزك ومنحك الاسترخاء الذى تحتاجه لأنك فى أمس الحاجة إلى سلام نفسى وعقلي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>بعد فترة طويلة من المعاناة والتعب ستشعر أخيرًا بالارتياح بفضل أخبار مهمة تجعل يومك مثمرًا وتخلصك من مشكلات عانيت منها طويلاً فى الفترة الماضية. الاباء والامهات قد يجدون اليوم فرصة مناسبة للعناية بأطفالهم وتسوية المشاكل المتعلقة بهم، وبقليل من الجهد على الصعيد المهنى يمكنك اليوم ان تجنى عوائد مجزية جدًا تبدو الحياة اليوم على المسار الصحيح لها أخيرًا، فاسمتع

برج الحمل حظك اليوم الخميس 17 مارس

>برج الحمل على الصعيد المهنى>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالعمل، ما قدمته الفترة الماضية للعمل سيؤهلك بكل تأكيد لحصد النجاحات، كما أنك ستكون قادر على تحقيق هذا الحلم القديم الذى ظل يراودك لسنوات، عليك فقط أن تعيد ترتيب حساباتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

>علاقتك بالحبيب يمكن وصفها بالمستقرة، استطعت أن تقدم له فى الفترة الماضية كثير من الدعم الذى يحتاج إليه، كما أنك لديك القدرة على مساعدته بكافة الطرق الممكنة قدم له الدعم اللازم ولا تبخل عليه، ولكن عليك كذلك أن تتفهم ما تقدمه له وعليه هو أن يعلم أن كل شئ بحساب.

على الصعيد الصحى

>تحاول فى الفترة المقبلة ترتيب أوراقك بشكل جيد، استمع إلى نصائح الأطباء وكن حذر أن الاهمال فى صحتك أكثر من ذلك سيعرضك إلى خطر بكل تأكيد، اهتم بصحتك واستمع إلى نصائح الأطباء، ولا تدع الحياة تأخذك إلى طريق غير صحيح.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>كافة أوضاعك جيدة، كما أن هناك أخبار سارة فى طريقها إليك فيما يتعلق بالعمل، كما أنه هناك الكثير من الخير سيكون من نصيبك حتماً، ولا تدع الحياة تؤثر عليك سلباً.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 17 مارس 2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى>أوضاعك فى العمل مستقرة جداً، خصوصاً بعد أن حصلت على إجازة ساعدتك فى إعادة ترتيب أوراقك والاستعداد للمرحلة الحالية، عليك أن تهتم بكل جوانب عملك، كل ما عليك أن تستمع جيداً إلى نصائح المحيطين بك، اهتم بكل هذه التفاصيل ولا تدع الأشخاص السلبيين يؤثروا على أدائك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

>علاقتك بالحبيب شبه جيدة، حاول أن تستمع له وتقدم له الدعم والنصيحة، لأنه فى هذه الفترة يحتاج كثيراً إلى دعمك، عليك كذلك أن تكون إلى جواره فى كافة القرارات الصعبة الذى سيتخذها فى الفترة المقبلة، كن إلى جواره بقدر كافى، ولا تدعه يشعر بالوحدة

برج الميزان على الصعيد الصحى

>مررت الفترة الماضية ببعض الأوضاع الصحية غير المستقرة بسبب تحاملك على صحتك حتى تؤدى عملك، ولكن هذا سيكون له نتائج سيئة فيما بعد إذا لم تلتفت إلى هذه الأزمة وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة حتى تسترد صحتك من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة الأصعدة، عليك أن تعيد ترتيب حساباتك جيداً، واهتم بكل النصائح التى يوجهها لك أصحاب الخبرة من حولك، لا تتمسك برأيك إذا كنت تنوى تحقيق أى نجاح على مستوى العمل، فكل ما عليك هو أن تكون على قدر التفهم لخطورة المرحلة التى تمر بها.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 17 / 3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>يوم جيد فى محيط العمل ينتهى نهايات مرضية وسعيدة، سوف تبدأ بداية جديدة مليئة بالنشاط والنجاح الحظ حليفك من اليوم ولفترة كبيرة قادمة حاول الاستفادة من ذلك حتى يعود عليك بالنجاح الذى طالما انتظرته.

على الصعيد العاطفى:

>تقف عند منعطف حاسم فى علاقتك مع الشريك، عزيزى الجوزاء حاول أن توافق بين عقلك وقلبك واحذر عند اتخاذ أى قرارات حاسمة ، فقط حاول أن تلتزم الهدوء وسوف تمر تلك المرحلة بسلام إلى نجاح وسعادة غير متوقع.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الأكل السريع يعرضك لمشاكل صحية كبيرة فى الجهاز الهضمى انت تحتاج بشدة ان تمشى على نظام غدائى صحى حتى لا تتعرض لوعكة صحية مفاجئة فى الأيام القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>مررت بمرحلة مليئة بالتوتر والإرهاق ابتسم عزيزى الجوزاء الحظ يبتسم لك من اليوم حاول أن تستغل ذلك وتبذل أقصى جهد تستطيعه. علاقتك مع الشريك سوف تتحسن بشكل مفاجئ فى الأيام القادمة

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/3/17

>حظك اليوم لبرج الدلو:>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:>للأسف بعض المشاكل ستواجهك فى مجال عملك وسيكون التقصير من ناحيتك هو العائق الأول والأخير الذى سيعرقل مسيرتكوتقدمك طوال الفترة القادمة، لذلك التركيز وحده الذى من الممكن أن يجعلك أفضل ويعيدك إلى حالتك الطبيعية .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

>مزيد من المشاكل ستواجهك فى حياتك العاطفية نظرا لبعض الضغوطات التى تمر بها على مستوى عملك، لذلك حاول ان تفصل بين حياتك العملية والعاطفية لأن هذا الخلط سيعرضك لمزيد من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى راحة جسدية كبيرة لكن حاجة العمل لا تمكنك من ذلك، لذلك حاول أن تعتمد على نظام غذائى جيد حتى تعوض هذا المجهود.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>بعض المشاكل الكبرى ستقف أمامك وستجعلك فى حالة من التخبط لكن لا داعى للقلق لأن الأمر عرضى سيمر مرور الكرام والهدوء والتركيز هما الأمرين الوحيدين الذين سيمرون هذه الازمة على خير .

برج العذراء حظك اليوم الخميس 17 / 3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>تشعر بالكثير من التوتر فى محيط العمل هذه الأيام، وقد تعانى من بعض المشاكل غير المتوقعة عليك أن تضع خطة جيدة للأيام القادمة وترتب أولوياتك، ولا تقلق فهذه الفترة لن تدوم طويلًا.

على الصعيد العاطفى:

>التوتر فى العمل يؤثر بشكل سلبى على علاقتك بالشريك، من الممكن أن يؤدى ذلك إلى خلافات مفاجئة حاول أن تلتزم الهدوء حتى تمر تلك المرحلة بسلام ولا تتخذ أى قرارات مصيرية.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>يبدو أن تحتاج إلى عمل فحوصات طبية فتغيير الجو هذه الأيام قد يصيبك بوعكة صحية مفاجئة انتبه جيدًا إلى صحتك ولا تتردد فى الذهاب إلى الطبيب فى حالة الشعور بأى تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>لديك طاقة كبيرة اليوم حاول أن تستغلها فى ترتيب أهدافك للفترة القادمة. يبدو أنك تحتاج إلى خطة بديلة حتى تستطيع الوصول إلى النجاحات المطلوبة حاول التركيز جيدًا حتى تمر تلك الفترة بسلام.