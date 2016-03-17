دوري الأبطال: بايرن يحتوي مفاجأة يوفنتوس ويتأهل لدور الثمانية

نجا بايرن ميونيخ الألماني من إقصاء وشيك وتغلب على ضيفه يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الماضية بشق النفس بعد التمديد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

> انضم بايرن ميونيخ وبرشلونة الاسباني حامل اللقب، الذي تخطى أرسنال الانكليزي 3-1 اليوم أيضا، في ربع النهائي إلى مانشستر سيتي الانكليزي، أتلتيكو مدريد الاسباني، باريس سان جرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، ريال مدريد الإسباني وفولفسبورغ الألماني.

وبدا يوفنتوس في طريقه لتوديع الدور الثاني منذ الذهاب بعد تخلفه على أرضه صفر 0-2 قبل أن ينتفض ويدرك التعادل 2-2. وفي الإياب حصل السيناريو المعاكس، إذ كان بايرن بحاجة للفوز بأي نتيجة على أرضه أو التعادل سلبا أو 1-1 ليحجز بطاقته إلى ربع النهائي، لكن يوفنتوس تقدم بهدفين مبكرين في الشوط الأول قبل أن يقلص بايرن الفارق في أخر ثلث ساعة ثم يعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وفي الوقت الإضافي استغل بايرن إرهاق ضيوفه مضيفا هدفين آخرين عبّدا له الطريق نحو ربع النهائي.

وعجز يوفنتوس عن الثأر لخسارته في ربع نهائي نسخة 2013 أمام بايرن 2-0 ذهابا وإيابا. وكان مدرب بايرن الإسباني جوسيب غوارديولا قريبا من التعرض لضربة قاسية قبل توديع النادي البافاري الذي سيتركه الصيف المقبل من أجل مانشستر سيتي الانكليزي، فأبقى على أماله بقيادة بايرن إلى لقبه القاري الأول منذ 2013 والسادس في تاريخه.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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