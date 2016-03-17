خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة أمس.

ونقل الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، لخادم الحرمين الشريفين تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى -أيده الله- تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومراقب العلاقات الدولية بمكتب سمو أمير دولة الكويت الأستاذ عبداللطيف بن بدر المنيفي.

وقد غادر الشيخ محمد خالد الحمد الصباح الرياض أمس.

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في وداعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، والشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان وعدد من المسؤولين.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت قد وصل إلى الرياض أمس.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في القطاع الأوسط وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، والشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.