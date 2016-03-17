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إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – النني ' دينامو ' أمام برشلونة

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إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – النني ' دينامو ' أمام برشلونة إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – النني ' دينامو ' أمام برشلونة

قدم محمد النني لاعب خط وسط أرسنال مباراة مميزة للغاية أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على الرغم من هزيمة فريقه.

وكان برشلونة قد تغلب على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف يوم الأربعاء ليتأهل لربع النهائي ويودع المدفعجية البطولة.

وشهدت المباراة تسجيل النني لأول أهدافه مع أرسنال بشكل خاص وأول أهدافه في دوري أبطال أوروبا بشكل عام (شاهد الهدف).

وسدد النني الكرة ثلاث مرات، تصويبة واحدة فقط منهم جاءت على مرمى برشلونة وجاء منها هدفه الصاروخي.

كما أن نسبة دقة تمريرات بلغت 93% وصنع فرصتين لزملائه، وكان أكثر اللاعبين ركضا في المباراة من الفريقين (طالع التفاصيل).

وقبل المباراة تحدث النني لموقع أرسنال الرسمي قائلا:"لاعب الارتكاز الذي لا يهاجم ليس موجودا الآن، كل اللاعبين يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع والهجوم سويا، هذا هو الطبيعي حاليا".

وأضاف"أحب أن أقدم المساندة الهجومية، لكن إذا كانت خطتنا مبنية على الدفاع فإن دوري الأساسي سيكون ارتكاز صريح للمساندة الدفاعية" (طالع باقي حوار النني).

ويستعرض FilGoal.com أرقام النني أمام برشلونة.

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