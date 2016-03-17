حظك اليوم برج القوس الخميس 17 /3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>بالتجربة والمثابرة ستنمى مهاراتك وقدراتك، كل ما تحتاج إليه هو الصبر، الصبر على نفسك حتى تكتسب ما تحتاجه، فكل شىء يحتاج إلى تعلم، هو بالأساس يحتاج إلى صبر، لا تهدر قدراتك وإمكانياتك دون الاستفادة منها، فهذا من شأنه أن يؤخرك فى الترقية الوظيفية، ثق بقدراتك وقم بتنميتها، وستصل لأعلى المراتب. على الصعيد العاطفي:

>الكثير من العلاقات العاطفية تمر بحالات من التوتر، ولكن المهم ألا تسمح لها بأن تطول فترة توترها، تدخل حتى تقلل الحاجز والفجوة بينك وبين شريك حياتك، وتأكد أن أقصر الطرق لتقليل الخلافات هى التحدث بصراحة والمواجهة، فالهروب سيزيد المشكلة لن يقللها. برج القوس على الصعيد الصحي:

>الحالة الجسدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية لك، فإن مررت بحالة نفسية سيئة، يجعلك تفرغ هذه الطاقة فى الطعام، وهذا من شأنه أن يأتى بنتائج سلبية عديدة، لذلك إذهب لطبيب حتى تعالج هذه المسألة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>أى شخص يمل من الروتين اليومى، لذا عليك دوماً أن تغير فى حياتك وتجددها قدر المستطاع، وذلك بإدخال عادات جديدة إليها، والتعرف على أشخاص جدد، والخروج لأماكن لم تراها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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