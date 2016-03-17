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حظك اليوم برج الجدى الخميس 17 /3/2016

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 17 /3/2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 17 /3/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>يتمتع مواليد برج الجدى بقدرة على العمل تحت الضغوط النفسية يستطيعون التحكم فى اعصابهم لأبد الحدود ، قليلون الأخطاء وقادرون على جعل من حولهم يعرفون حدودهم جيدا ، مواليد برج الجدى لا يقدمون الخير سوى لمن يستحق ، ويعرفون كيف يجعلون أصدقاء العمل فى مكانهم الصحيح دون خلط الأوراق.

على الصعيد العاطفي:


>مواليد برج الجدى من الأشخاص القادرة على الحب والعطاء فى جميع الأوقات لا يستطيعون العيش فى توتر عاطفى يحاولون دائما وضع الحبيب فى مقدمة الاهتمام حتى يكون لديهم حياة عائلية جيدة ، لا يفضلون ان يظل الخصام طويلا ولديهم مقدرة على الغفران والتسامح للوصول إلى حلول السلمية .

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>يحاول مواليد الجدى الاهتمام بصحتهم فهم يعلمون جيدا أنهم عرضة للأمراض الموسمية ، مع الانتقال من فصل إلى فصل قد تصاب ببعض الأمراض التى يمكن تحاشيها بأخذ بعض الأمصال او اللقحات التى تحارب الفيروس فى مهده قبل الانتقال إلى جسم الإنسان فدائما الوقاية خير من العلاج .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك العملية فأنت شخص مجتهد وتعرف جيدا ما يجب ان تقوم بتقديمه تجاهه عملك ، لديك مزيد من الأفكار المبدعة التى ستضعك على قائمة الرواد حافظ على ادائك لتصل إلى اهدافك ، أخبار سارة فى الطريق إليك

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مصر 365

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