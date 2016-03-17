ليلة_الأبطال - سواريز: لا أعرف كيف سجلت هدفي ضد أرسنال

(إفي): أقر الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني اليوم أنه لا يعرف كيف سدد كرة الهدف الذي سجله في مرمى أرسنال الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، وذلك بعد الفوز بنتيجة 3-1.

وأوضح، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "جاء الهدف في وقت كانوا يهاجمون فيه بعد التعادل الذي منحهم الثقة للسعي نحو الفوز بالمباراة. سجلنا الهدف الثاني، وبعدها سيطرنا على المباراة".

وأضاف "لا أعرف كيف سددت الكرة، تقريبا بوجه القدم. الأهم هو أنها دخلت المرمى".

وأشار إلى أنه كان يتوقع مواجهة قوية أمام أرسنال الذي خسر مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، قائلا: "بالنظر إلى الحالة البدنية لأرسنال الذي يمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة الكبيرة، هم يميلون للانتظار والاعتماد على الهجمات المرتدة، وخسروا مباراة الذهاب 0-2 وكنا نتوقع مباراة بدنية للغاية. نحن أقوياء على ملعبنا وحققنا الفوز".

وبسؤاله عن حفاظ برشلونة على مستواه خاصة على معقله كامب نو، لم يستبعد سواريز المفاجآت إذا لم يحتفظ البرسا بمستوى تركيزه الحالي "المباريات تسعون دقيقة، وفي أمسية معقدة الخسارة واردة".