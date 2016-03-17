حمدان بن زايد يزور المواطن سالم المنصوري

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية المواطن سالم عبيد المنصوري وذلك بمنزله في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

ورحب المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

من جهة أخرى، قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية واجب العزاء إلى سعيد كلفوت المزروعي في وفاة المغفور له شقيقه عيسى وذلك بمجلس مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وأعرب سموه عن مواساته وتعازيه لأبناء وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.