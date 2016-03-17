الإمــارات تشيـّـع شهيــدي الوطـن زايد الكعبي ومحمد الحمودي

شيعت إمارة الفجيرة ومدينة دبا الحصن بعد صلاة الظهر يوم أمس، جثماني الشهيدين رائد طيار زايد علي الكعبي والملازم أول طيار محمد عبيد العضب الحمودي، اللذين استشهدا في ساحة الواجب والشرف خلال مشاركتهما ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن ودعمها..

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت الشهيدين، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى عائلاتهم، سائلةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن محمد عبيد الحمودي وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته في فقيد الوطن راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصديقين والشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان سموه قد أدى ظهر أمس في مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي بمدينة دبا الحصن صلاة الجنازة على شهيد الوطن الحمودي، الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم.

وشيع سمو نائب حاكم الشارقة والشيوخ وجموع المصلين جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، حيث وري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الشقيرية بمدينة دبا الحصن.