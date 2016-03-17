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كمال حبيب:لجنة التوثيق الداخلية للإخوان ستزيد من الصراع فى التنظيم

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كمال حبيب:لجنة التوثيق الداخلية للإخوان ستزيد من الصراع فى التنظيم كمال حبيب:لجنة التوثيق الداخلية للإخوان ستزيد من الصراع فى التنظيم
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن تدشين الجماعة لجنة لتوثيق الاجتماعات السابقة للتنظيم التى كانت سرية والإعلان عن نتائجها يأتى ضمن الصراع الذى تشهده الجماعة حول شرعية قيادة التنظيم.

وأكد حبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة الإخوانية ستزيد من الصراع الداخلى، خاصة أن جميع أطراف النزاع داخل الجماعة ستحاول استغلالها لتبرير مواقفها وقراراتها.

وكانت لجنة داخل جماعة الإخوان الإرهابية، لتوثيق الأحداث التى مرت بها الجماعة خلال العامين الماضيين، كشفت النقاب عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين قيادات الجماعة، وتفاصيل هامة حول الترتيبات التى اتخذها الإخوان، خلال الأيام الأخيرة التى سبقت عزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، فى إطار الاحتجاجات الشعبية الكاسحة فى 30 يونيو 2013.

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