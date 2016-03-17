حميد النعيمي: خليفة حريص على راحة المواطن

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة خلال المرحلة القادمة على مستوى الدولة عامة، وإمارة عجمان خاصة.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة للدولة، تولي قطاع البيئة اهتماماً كبيراً، وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يسخر كافة الإمكانات المادية والمعنوية من أجل راحة المواطن، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالديوان، أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال حماية البيئة، ما يحافظ على بيئة مستدامة خالية من التلوث، داعياً إلى ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات، والتوجه إلى استخدام الطرق الحديثة في الزراعة وتقنين استخدام المياه.

وأبدى حرصه على تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه المشاريع التي ستنفذها الوزارة مستقبلاً، معرباً عن سعادته بتولي شباب الوطن المناصب القيادية لخدمة بلادهم، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع إبداعية جديدة تفيد المواطن والوطن، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالكوادر الوطنية، والتركيز على تنمية قدراتهم وتأهيلهم، وخاصة كوادر الصف الأول والثاني من القيادات.

شراكة

ودعا سموه إلى ضرورة دخول القطاع الخاص في شراكة مع القطاع العام، وتنفيذ مشاريع خدمية مشتركة، ومنها تدوير النفايات والمحافظة على البيئة والنظافة. واستمع سموه من معالي الدكتور ثاني الزيودي، لشرح حول سياسة واستراتيجية الوزارة التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة، ومنها مشروع تدوير النفايات، والذي يعتبر من المشاريع التي توليها الوزارة أهمية، كونه يخدم كلاً من إمارة عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

دعم الصيادين

كما استعرض سموه ومعالي الوزير، خطط الوزارة بشأن دعم الصيادين والمزارعين، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لزيادة الإنتاجية في هذين القطاعين.

خطة استراتيجية

واستقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الذي أطلع سموه على برامج وخطة واستراتيجية الوزارة والمشاريع المزمع تنفيذها في الإمارة خلال الفترة القادمة.

بحث التعاون مع اليمن

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، أمس، فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية، الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه كسفير لبلاده لدى الدولة، ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير اليمني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها تعزيز تلك العلاقة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية، وسبل توطيدها، لما فيه مصلحة الشعبين، كما تطرق الحديث إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية.

حضر اللقاء عبد الله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان.