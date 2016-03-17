محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريـصة على تمتين العلاقات مع طاجيكستان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سعي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى تمتين علاقات التعاون مع جمهورية طاجيكستان والعمل معاً على تطويرها تحقيقاً للأهداف المشتركة التي يتطلع إليها البلدان في نمو التبادل التجاري والاقتصادي وإقامة المشاريع الحيوية والتنموية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد تستمر يومين، وبحث سموه مع رئيس جمهورية طاجيكستان تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تطوير العلاقات

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بإمام علي رحمان، متمنياً سموه أن تسهم هذه الزيارة في تطـــــوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان إلى مزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين إلى مستويات وآفاق أوسع في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والسياحة والطاقة وغيرها من أوجه التعاون خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية طاجيكستان عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة مبدياً شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة وصالح الشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان في ختام مباحثاتهما على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ورغبتهما في توسيعه إلى آفاق أرحب ورحبا بالجهود المبذولة والتنسيق بين الجانبين لدفع التعاون الاقتصادي إلى مزيد من النمو.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإمام علي رحمان أن المنطقة تواجه تحديات جمة تهدد استقرارها وأمنها وسلامة شعوبها وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الإرهاب، مشددين على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لهذه التحديات بما يرسخ أسس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

زيارة رسمية

وقد وصل إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إلى البلاد أمس في زيارة رسمية إلى الدولة تستمر يومين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأجريت للرئيس الطاجيكستاني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين لجمهورية طاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح إمام علي رحمان مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الطاجيكستاني.

استقبال

كان في الاستقبال معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.

كما كان في الاستقبال وحضر جلسة المباحثات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الطاجيكستاني ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

يرافق الرئيس الطاجيكستاني وفد رفيع المستوى يضم سراج الدين اصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان وأعظم شاه شريفي مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الدولية ويوسف رحمان النائب العام واللواء رمضان رحيم زاده وزير الداخلية ونور الدين سعيد وزير المعارف والعلم وقاسم قادر رئيس لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة وعدد من المسؤولين في جمهورية طاجيكستان.