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برج العذراء حظك اليوم الخميس 17 / 3/2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 17 / 3/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 17 / 3/2016

على الصعيد المهني:


>تشعر بالكثير من التوتر فى محيط العمل هذه الأيام، وقد تعانى من بعض المشاكل غير المتوقعة عليك أن تضع خطة جيدة للأيام القادمة وترتب أولوياتك، ولا تقلق فهذه الفترة لن تدوم طويلًا.

على الصعيد العاطفى:


>التوتر فى العمل يؤثر بشكل سلبى على علاقتك بالشريك، من الممكن أن يؤدى ذلك إلى خلافات مفاجئة حاول أن تلتزم الهدوء حتى تمر تلك المرحلة بسلام ولا تتخذ أى قرارات مصيرية.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>يبدو أن تحتاج إلى عمل فحوصات طبية فتغيير الجو هذه الأيام قد يصيبك بوعكة صحية مفاجئة انتبه جيدًا إلى صحتك ولا تتردد فى الذهاب إلى الطبيب فى حالة الشعور بأى تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>لديك طاقة كبيرة اليوم حاول أن تستغلها فى ترتيب أهدافك للفترة القادمة. يبدو أنك تحتاج إلى خطة بديلة حتى تستطيع الوصول إلى النجاحات المطلوبة حاول التركيز جيدًا حتى تمر تلك الفترة بسلام.

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مصر 365

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