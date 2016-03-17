برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 17/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>يوم جيد فى محيط العمل ينتهى نهايات مرضية وسعيدة، سوف تبدأ بداية جديدة مليئة بالنشاط والنجاح الحظ حليفك من اليوم ولفترة كبيرة قادمة حاول الاستفادة من ذلك حتى يعود عليك بالنجاح الذى طالما انتظرته.

على الصعيد العاطفى:

>تقف عند منعطف حاسم فى علاقتك مع الشريك، عزيزى الجوزاء حاول أن توافق بين عقلك وقلبك واحذر عند اتخاذ أى قرارات حاسمة ، فقط حاول أن تلتزم الهدوء وسوف تمر تلك المرحلة بسلام إلى نجاح وسعادة غير متوقع.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الأكل السريع يعرضك لمشاكل صحية كبيرة فى الجهاز الهضمى انت تحتاج بشدة ان تمشى على نظام غدائى صحى حتى لا تتعرض لوعكة صحية مفاجئة فى الأيام القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>مررت بمرحلة مليئة بالتوتر والإرهاق ابتسم عزيزى الجوزاء الحظ يبتسم لك من اليوم حاول أن تستغل ذلك وتبذل أقصى جهد تستطيعه. علاقتك مع الشريك سوف تتحسن بشكل مفاجئ فى الأيام القادمة