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حظك اليوم برج الأسد الخميس 17/3/2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 17/3/2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 17/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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تنزعج اليوم كثيرًا لأن الكثير من الأمور تخرج عن نطاق السيطرة وتمنعك من أن تقدم لعملك الآداء المطلوب منك كما تشعر أن ثقتك بنفسك تتراجع كثيرًا، رغم أنك تبذل مجهودًا صادقًا وتمارس عملك بدأب وجدية ولكن لا ينبغى أن تقلق جدًا فرؤساءك فى العمل يتفهمون ما يحدث ولن يتسبب يوم واحد فى تغيير رأيهم بك، المهم أن تستعيد قدرتك على العطاء وتحاول قدر الإمكان أن تركز وتعمل مع المحيطين بك كفريق واحد.

على الصعيد العاطفي:
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نتيجة لبعض المناقشات الجادة والطويلة جدًا حول الحياة والحب غيرت الكثير من وجهات نظرك فى ما يخص العلاقات العاطفية ولديك استعداد لأن تدخل علاقة مثالية وتقترب من الشخص الذى تود أن تكون مع مدى الحياة، فلا تخجل أو تتردد فى الاقتراب من هذا الشخص عندما تعثر عليه وعبر عن مشاعرك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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هذا هو الوقت المناسب للتركيز على أن تمنح نفسك بعد السلام وتبتعد قليلاً عن التوتر والضغط والإجهاد الذى يعرضك لمشاكل كثيرة أبرزها السمنة الناجمة عن أسلوب حياة خاطئ فضلاً عن الصعوبة التى تواجهها فى التركيز فى عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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تتلقى الكثير من الاهتمام من الجميع ولكن يجب أن تنتبه لأن أعدائك أيضًا يظهرون اهتمامهم بك، كن حذرًا فى التعامل مع هؤلاء الناس خاصة أنهم قد يحاولون استفزازك ويثبتون خطأك ويغيرون صورتك فى الناس المحيطين بك، واتبع حدسك فى التعامل مع هؤلاء واكتشافهم حتى لو لم يكن هناك دليلاً واضحًا على أنهم يتلاعبون بك.

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مصر 365

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