أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/3/17

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/3/17 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/3/17
لبرج الدلو:
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>للأسف بعض المشاكل ستواجهك فى مجال عملك وسيكون التقصير من ناحيتك هو العائق الأول والأخير الذى سيعرقل مسيرتكوتقدمك طوال الفترة القادمة، لذلك التركيز وحده الذى من الممكن أن يجعلك أفضل ويعيدك إلى حالتك الطبيعية .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:
>مزيد من المشاكل ستواجهك فى حياتك العاطفية نظرا لبعض الضغوطات التى تمر بها على مستوى عملك، لذلك حاول ان تفصل بين حياتك العملية والعاطفية لأن هذا الخلط سيعرضك لمزيد من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
>تحتاج إلى راحة جسدية كبيرة لكن حاجة العمل لا تمكنك من ذلك، لذلك حاول أن تعتمد على نظام غذائى جيد حتى تعوض هذا المجهود.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :
>بعض المشاكل الكبرى ستقف أمامك وستجعلك فى حالة من التخبط لكن لا داعى للقلق لأن الأمر عرضى سيمر مرور الكرام والهدوء والتركيز هما الأمرين الوحيدين الذين سيمرون هذه الازمة على خير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى