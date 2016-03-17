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برج الثور حظك اليوم الخميس 17/3/2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 17/3/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 17/3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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تشعر بالحيرة بسبب خيار مهنى جديد يعرضه عليك صديق أو شخص تثق به، ولكنك رغم ذلك تشعر بالتردد، وتفكر فيما بعد اتخاذ هذا القرار. ولكى لا تندم من المهم أن تجرى بحثا دقيقًا وتفاضل بين الخيارين.

اليوم مثالى جدًا لتبدأ فى أى مشروع جديد، واليوم مثالى أيضًا للعب دور قيادى ناجح حيث يمكنك التأثير فى المرؤسين ولعب دور قائد الفريق بشكل جيد.

على الصعيد العاطفي:
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الحب والرومانسية يشغلان عقلك اليوم وإذا لم تكن مرتبطًا يمكنك البدء فى نشاط للبحث عن شريك حياتك وإذا كنت مرتبطًا بالفعل فإنه حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات الكبرى مثل الانتقال بمستوى علاقتك إلى المستوى التالى وفى كلتا الحالتين توقع تغييرات كبيرة على مستوى العلاقة العاطفية اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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شجع نفسك على أن تفعل أنشطة لها علاقة بالطبيعة مثل أعمال البستنة أو المشى فى الحدائق لأن هذا يساعدك على زيادة تركيزك ومنحك الاسترخاء الذى تحتاجه لأنك فى أمس الحاجة إلى سلام نفسى وعقلي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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بعد فترة طويلة من المعاناة والتعب ستشعر أخيرًا بالارتياح بفضل أخبار مهمة تجعل يومك مثمرًا وتخلصك من مشكلات عانيت منها طويلاً فى الفترة الماضية. الاباء والامهات قد يجدون اليوم فرصة مناسبة للعناية بأطفالهم وتسوية المشاكل المتعلقة بهم، وبقليل من الجهد على الصعيد المهنى يمكنك اليوم ان تجنى عوائد مجزية جدًا تبدو الحياة اليوم على المسار الصحيح لها أخيرًا، فاسمتع.

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مصر 365

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