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حظك اليوم برج الحوت الخميس 17 /3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 17 /3/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 17 /3/2016

على الصعيد المهني:


>إذا كنت عاطلاً عن العمل فإليك فرصة لمعرفة ما تريد، وذلك بالتجربة فى مجالات كثيرة، وطرق العديد من الأبواب، استغل هذه الفترة فى تنمية نفسك وتطويرها حتى تتمكن من المنافسة بشكل قوى فى سوق العمل، قم بالتقديم فى الكثير من الكورسات، لتنمى نقاط ضعفك.

على الصعيد العاطفى:


>مرحلة التوتر والتصدع بينك وبين شريك حياتك، يتبعها مرحلة أخرى من التفاهم، فرغم أن المشاكل شىء سىء لكنها عندما تنتهى تقوى العلاقة بشكل أكبر، فيزيد ذلك من قوة العلاقة بينكما، والاشتياق، استغل ذلك بالخروج مع شريك حياتك فى أماكن لم يسبق لكما الخروج فيها، وفاجئه بالكثير من الأحداث التى لم يتوقعها منك، فهذا سيزيد من الحب بينكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>صحتك من الأشياء التى يجب عليك وضعها على رأس أولوياتك، لأنها إن كانت جيدة سينعكس ذلك بالإيجاب على باقى جوانب حياتك، فإن كانت كل جوانب حياتك تسير على ما يرام، ويوجد خلل ما فى صحتك، سيفسد هذا الخلل باقى جوانب حياتك، قم بممارسة ، وكذلك عليك اتباع نظام غذائى سليم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يمر الكثيرون بفترات صعبة فى حياتهم، ليس معنى ذلك أن يستسلموا لليأس والإحباط، كل ما عليك هو المعافرة ثم المعافرة، حتى تحصل على ما تريد، وتذكر أن السعادة ليست ألا نتعرض لمشاكل أو كبوات، السعادة تكمن فى قدرتنا على تحدى هذه المشاكل، والانتصار عليها.

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مصر 365

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