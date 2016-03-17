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برج الحمل حظك اليوم الخميس 17 مارس

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 17 مارس برج الحمل حظك اليوم الخميس 17 مارس

برج الحمل على الصعيد المهنى
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يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالعمل، ما قدمته الفترة الماضية للعمل سيؤهلك بكل تأكيد لحصد النجاحات، كما أنك ستكون قادر على تحقيق هذا الحلم القديم الذى ظل يراودك لسنوات، عليك فقط أن تعيد ترتيب حساباتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى
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علاقتك بالحبيب يمكن وصفها بالمستقرة، استطعت أن تقدم له فى الفترة الماضية كثير من الدعم الذى يحتاج إليه، كما أنك لديك القدرة على مساعدته بكافة الطرق الممكنة قدم له الدعم اللازم ولا تبخل عليه، ولكن عليك كذلك أن تتفهم ما تقدمه له وعليه هو أن يعلم أن كل شئ بحساب.

على الصعيد الصحى
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تحاول فى الفترة المقبلة ترتيب أوراقك بشكل جيد، استمع إلى نصائح الأطباء وكن حذر أن الاهمال فى صحتك أكثر من ذلك سيعرضك إلى خطر بكل تأكيد، اهتم بصحتك واستمع إلى نصائح الأطباء، ولا تدع الحياة تأخذك إلى طريق غير صحيح.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة
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كافة أوضاعك جيدة، كما أن هناك أخبار سارة فى طريقها إليك فيما يتعلق بالعمل، كما أنه هناك الكثير من الخير سيكون من نصيبك حتماً، ولا تدع الحياة تؤثر عليك سلباً.

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مصر 365

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