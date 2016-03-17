برج الميزان حظك اليوم الخميس 17 مارس 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

> أوضاعك فى العمل مستقرة جداً، خصوصاً بعد أن حصلت على إجازة ساعدتك فى إعادة ترتيب أوراقك والاستعداد للمرحلة الحالية، عليك أن تهتم بكل جوانب عملك، كل ما عليك أن تستمع جيداً إلى نصائح المحيطين بك، اهتم بكل هذه التفاصيل ولا تدع الأشخاص السلبيين يؤثروا على أدائك. برج الميزان على الصعيد العاطفى

> علاقتك بالحبيب شبه جيدة، حاول أن تستمع له وتقدم له الدعم والنصيحة، لأنه فى هذه الفترة يحتاج كثيراً إلى دعمك، عليك كذلك أن تكون إلى جواره فى كافة القرارات الصعبة الذى سيتخذها فى الفترة المقبلة، كن إلى جواره بقدر كافى، ولا تدعه يشعر بالوحدة برج الميزان على الصعيد الصحى

> مررت الفترة الماضية ببعض الأوضاع الصحية غير المستقرة بسبب تحاملك على صحتك حتى تؤدى عملك، ولكن هذا سيكون له نتائج سيئة فيما بعد إذا لم تلتفت إلى هذه الأزمة وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة حتى تسترد صحتك من جديد. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> يتوقع علماء الفلك أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة الأصعدة، عليك أن تعيد ترتيب حساباتك جيداً، واهتم بكل النصائح التى يوجهها لك أصحاب الخبرة من حولك، لا تتمسك برأيك إذا كنت تنوى تحقيق أى نجاح على مستوى العمل، فكل ما عليك هو أن تكون على قدر التفهم لخطورة المرحلة التى تمر بها.

شبكةعيونالإخبارية

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