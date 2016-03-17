حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 2016/3/17

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

>المزيد من الأخبار الجيدة ستقترب منك وأحلامك من الممكن أن تتحول إلى حقيقة لذلك لا داعى للقلق أو الخوف بشأن مستقبلك فكل الأمور ستكون على مايرام، والفترات القادمة ستكلل مجهوداتك ونجاحاتك. حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

>الحب وحده سيكون اهم الدوافع الإيجابية بالنسبة لك، فسيعةضك عن أى مشاكل فى حياتك الاجتماعية وسيملى عليك حياتك ويقتل كل لحظات الفراغ التى كنت تعانى منها فى يوم من الأيام. حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

>على الرغم من ارتفاع حالته النفسية إلا أنه سيمر ببعض المشاكل الصحية التى قد تجعله يشعر أن هذه النهاية لكنها مجرد أعراض زائلة ستمر مرور الكرام. توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>تقدمات كبيرة فى العمل وبالنسبة للجانب العاطفى لكن الحالة الصحية للأسف ستكون فى تراجع بعض الشيء لكنها لم تستمر على هذا الحال كثيرا، فهى مجرد فترة بسيطة وستمر مرور الكرام.

شبكةعيونالإخبارية

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