بالصور.. قائد القوات متعددة الجنسيات يشيد بأمن وأمان شرم الشيخ

أكد الجنرال دينيس طومسون قائد القوات متعددة الجنسيات خلال لقائه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على تميز الإجراءات الأمنية داخل مدينة شرم الشيخ وكافة مدن جنوب سيناء، وأشار إلى عزمه تنظيم جولة لسفراء عدد من الدول الغربية لزيارة المدينة للتعرف على الإجراءات الأمنية، على الطبيعة، مثلما حدث فى الزيارة السابقة التى تمت منذ عام والتى تميزت بالإيجابية الشديدة.

ورحب المحافظ بالفكرة وبهذه الزيارة فى أى وقت، وأضاف: رغم خسائرنا المادية خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض السياحة إلا أننا استطعنا استثمارها بشكل جيد من خلال تطوير الأنظمة الأمنية والاستعانة بأحدث الأجهزة فى هذا المجال، فى سبيل تأمين كافة زوار المحافظة من كل الجنسيات، خاصة بعد عودة السياحة إلى معادلاتها الطبيعية.

حضر اللقاء عدد من القادة بالقوة متعددة الجنسيات ورئيس جهاز الاتصال المصرى والمستشار الإعلامى للمحافظة.

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