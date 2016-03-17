أخبار المغرب.."البوليساريو" تحاول التودد لأوروبا لدعم انفصالها

ركزت أخبار المغرب أمس، حول الأزمة الأخيرة بين المغرب والأمين العام لأمم المتحدة، بان كى مون، بسبب وصفه لوجود المغرب فى الصحراء بـ"الاحتلال"، حيث خرج عدد من قيادات جبهة البوليساريو للاحتفاء بذلك، معتبرين إياه "نصرا دبلوماسيا" على المغرب، فى معركته للدفاع عن وحدته الترابية.

وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن احتفاء البوليساريو بتصريحات كى مون، دفع عددا من القياديين فيها إلى إرسال رسائل إلى عواصم أوروبية من أجل الدفاع عن فكرة الانفصال، والعمل على دعمها، خاصة فى هذه الظروف الحساسة التى تسبق تقديم الأمين العام لتقريره السنوى أمام مجلس الأمن خلال أبريل المقبل.

أخبار المغرب ..

>كما تناولت أخبار المغرب، قرار المغرب تقليص حجم الموظفين المدنيين العاملين فى إطار بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وسحب مساهمته المالية التطوعية للبعثة الأممية، وذلك ردا على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشأن الصحراء الغربية.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن الوزير صلاح الدين مزوار سلم رسالة إلى بان للاحتجاج على تصريحاته خلال زيارته الأخيرة للجزائر ولمخيمات اللاجئين الصحراويين بولاية تندوف، حيث وصف أراضى الصحراء الغربية بأنها تحت الاحتلال.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، حول ما قاله الدكتور عبد اللطيف بحراوى، رئيس جمعية الصداقة المغربية الروسية، إن "زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا، تعتبر زيارة بالغة الأهمية فى ظروف دولية معقدة، من حيث تشابك المصالح والأهداف".

ووصف بحراوى، الزيارة الملكية بأنها "قرار حكيم بالنسبة لمستقبل العلاقات المغربية الروسية التى وضع لها الحجر الأساس خلال الزيارة التاريخية التى قام بها محمد السادس سنة 2002، والتى وقع الطرفان خلالها مذكرة الاتفاقية الإستراتيجية التى تهم كل المجالات، بما فيها الشق السياسى".

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