جون كيرى: لم نتخذ قرارا حول تصنيف جرائم"داعش" ضد المسيحيين بالإبادة

>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيرى لم يتخذ قرارا بعد فى شأن تصنيف المجازر التى ارتكبها تنظيم داعش ضد المسيحيين فى سوريا والعراق ب"الإبادة"، على الرغم من انتهاء مهلة حددها له الكونجرس لذلك.

وحدد النواب الأمريكيون مهلة تنتهى غدا الخميس لوزارة الخارجية لتأكيد ما إذا كانت الحكومة الأميركية تعتبر الاضطهاد العنيف للأقليات الدينية جريمة ضد الإنسانية، لكن كيرى ما زال فى طور جمع الأدلة ولا يمكنه الرد فى الوقت المحدد، بحسب ما أوضح الأربعاء المتحدث باسم الخارجية مارك تونر.

ومن شأن هذا الإعلان أن يثير غضب الأعضاء فى الكونجرس، وقال تونر "نظرا لكمية الوثائق التى يجب تحليلها، لا يمكنه اتخاذ قرار قبل انتهاء المهلة التى حددها الكونغرس غدا".

لكنه أشار إلى أن "هذا الموضوع يشكل أهمية كبرى بالنسبة له من دون شك، كما بالنسبة إلى الكونغرس، وننتظر أن يتخذ قرارا قريبا جدا".

وصوت المشرعون الأميركيون الاثنين على تصنيف الفظائع التى ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق فى خانة "الإبادة"، داعين إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة التحقيق فى جرائم الحرب فى النزاع السورى.

وقد منح الكونجرس وزارة الخارجية حتى الخميس لاتخاذ قرارها حيال هذا التصنيف.

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