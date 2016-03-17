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#ليلة_الأبطال بالفيديو – دراما مجنونة.. بايرن يدمر يوفنتوس في الطريق لربع النهائي

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#ليلة_الأبطال بالفيديو – دراما مجنونة.. بايرن يدمر يوفنتوس في الطريق لربع النهائي #ليلة_الأبطال بالفيديو – دراما مجنونة.. بايرن يدمر يوفنتوس في الطريق لربع النهائي

دراما مجنونة وتقلبات مثيرة أعلنت في النهاية عن تأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس بعد التغلبه عليه بأربعة أهداف لهدفين يوم الأربعاء.

واستضاف بايرن ميونيخ منافسه يوفنتوس على ملعبه أليانز آرينا لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من المسابقة بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق البافاري بعد الفوز بستة أهداف لأربعة في مجموع المباراتين.

وتقدم يوفنتوس بهدفين في أول 28 دقيقة، لكن نجح بايرن في تقليص النتيجة وتسجيل التعادل في الدقيقة 90، قبل أن ينتصر في الأشواط الإضافية بتسجيله لهدفين آخرين.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفا ليوفنتوس بداعي التسلل على مهاجمه ألفارو موراتا.

وأصبح هذا التأهل هو الخامس على التوالي لبايرن من دور الـ16، كما أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري لا يعرف أبدا الخروج من تلك المرحلة في المسابقة.

هذا بالإضافة لأن بايرن ميونيخ أصبح أكثر فريق في تاريخ المسابقة بالنظام الجديد الذي يصل للدور ربع النهائي بواقع 15 مرة.

أما يوفنتوس فخلال آخر أربعة مواسم فودع المسابقة من الدور ربع النهائي، ثم خرج من مرحلة المجموعات، ووصل للنهائي الموسم الماضي، قبل أن يودع تلك المرة من دور الـ16.

افتتح بول بوجبا أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بعدما أرسل سامي خضيرة تمريرة في الناحية اليمنى لستيفان ليشتستاينر الذي سدد في جسد مانويل نوير حارس بايرن الذي خرج من مرماه بطريقة خاطئة.

واستغل بوجبا ارتداد الكرة من جسد نوير ليستغل خلو المرمى ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 28 انطلق موراتا من أمام منطقة جزاء يوفنتوس وراوغ ثلاثة لاعبين من بايرن قبل أن يمرر الكرة في الناحية اليمنى لخوان كوادرادو.

وراوغ كوادرادو منافسه فيليب لام بطريقة رائعة قبل أن يسدد بيمناه الهدف الثاني.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لبايرن في الدقيقة 73 بعدما استغل عرضية قادمة من الناحية اليمنى من دوجلاس كوستا ليحولها برأسية في الشباك.

وسجل توماس مولر هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعدما استغل عرضية قادمة من الناحية اليمنى أيضا لكن تلك المرة من كينجسلي كومان ليحولها اللاعب الألماني برأسه في الشباك.

وفي الأشواط الإضافية وبالتحديد الدقيقة 108 مرر تياجو ألكانتارا الكرة لمولر الذي أعادها مرة أخرى للاعب الإسباني الذي سدد بيمناه في الشباك مسجلا الهدف الثالث للفريق البافاري.

وبعد دقيقتين فقط تسلم كينجسلي كومان لاعب بايرن الكرة من أرتورو فيدال وانطلق وتوغل ناحية منطقة الجزاء وسدد بيسراه بطريقة رائعة مسجلا الهدف الرابع لبايرن وضمان التأهل لربع النهائي.

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فيديو اليوم السابع

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