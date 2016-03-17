أحمد عسيرى: عمليات التحالف باليمن تقترب من النهاية والبلاد بحاجة للدعم

>أعتبر المتحدث باسم قوات التحالف العربية العميد أحمد عسيرى اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية الكبيرة لهذا التحالف فى اليمن اوشكت على الانتهاء، الا انه شدد على أن اليمن سيبقى بحاجة للدعم على المدى الطويل لتجنب تحوله إلى ليبيا ثانية.

وقال عسيرى فى مقابلة مع فرانس برس فى مكتبه فى العاصمة السعودية، إن المعارك توقفت تقريبا على طول الحدود السعودية اليمنية بعد جهود الوساطة التى جرت الاسبوع الماضي.

وبفضل مساعدة قوات التحالف تمكنت القوات الحكومية من استعادة قسم كبير من جنوب البلاد وتسعى حاليًا للتقدم باتجاه صنعاء.

وقال العميد عسيرى: "نجد انفسنا حاليا فى نهاية مرحلة المعارك الكبيرة"، مشددًا على ان المراحل المقبلة ستشمل العمل على إعادة الاستقرار وإعمار البلاد.