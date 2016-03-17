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وفاة 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين فى انقلاب حافلة معتمرين بالأردن

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وفاة 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين فى انقلاب حافلة معتمرين بالأردن وفاة 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين فى انقلاب حافلة معتمرين بالأردن
توفى 3 أشخاص وأصيب 29 آخرين من بينهم 8 إصابات بالغة، إثر انقلاب حافلة معتمرين من الضفة الغربية عند منطقة المدورة الأردنية، كانت متجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق ما صرح به مصدر فى الدفاع المدنى الأردنى.

وقال المصدر لـ قناة "رؤيا" الأردنية، إن 3 أشخاص توفوا على الأقل، وأصيب 29 شخصاً آخرين بتدهور حافلة معتمرين عند منطقة المدورة التى تبعد نحو 5 كم عن الحدود .

وقال الدفاع المدنى الأردنى، فى بيان مساء الأربعاء، إن عناصره تتعامل الآن بالقرب مع حدود المدورة مع حادث حافلة المعتمرين.


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