وفاة 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين فى انقلاب حافلة معتمرين بالأردن

توفى 3 أشخاص وأصيب 29 آخرين من بينهم 8 إصابات بالغة، إثر انقلاب حافلة معتمرين من الضفة الغربية عند منطقة المدورة الأردنية، كانت متجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق ما صرح به مصدر فى الدفاع المدنى الأردنى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال المصدر لـ قناة "رؤيا" الأردنية، إن 3 أشخاص توفوا على الأقل، وأصيب 29 شخصاً آخرين بتدهور حافلة معتمرين عند منطقة المدورة التى تبعد نحو 5 كم عن الحدود السعودية.
وقال الدفاع المدنى الأردنى، فى بيان مساء الأربعاء، إن عناصره تتعامل الآن بالقرب مع حدود المدورة مع حادث حافلة المعتمرين.
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