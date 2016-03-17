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الأردن يجدد رفضه بناء إسرائيل لمطار "تمناع"

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الأردن يجدد رفضه بناء إسرائيل لمطار "تمناع" الأردن يجدد رفضه بناء إسرائيل لمطار "تمناع"

>جدد وزير النقل الأردنى أيمن حتاحت، مساء اليوم الأربعاء، رفض الأردنية بناء إسرائيل لمطار (تمناع) جنوبى الأراضى المحتلة، قائلاً "إن الأردن لن يتردد فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى حال شكل بناء المطار نوعًا من الخطورة على سلامة الأجواء الأردنية".

وأضاف حتاحت - فى تصريح لموقع (هلا أخبار) الأردنى الالكترونى - "لنا إجراءات دولية من خلال اللجوء إلى هيئة تنظيم الطيران الدولى والتى تفصل فى النزاعات".. منوها بأن الأردن رفض فكرة التنسيق مع إسرائيل حول إنشاء المطار القريب من مطار الملك حسين بالعقبة.

وشدد على أن موقف الأردن كان واضحًا منذ البداية حيث رفض هذا المشروع ولايزال يقف ضده جملة وتفصيلاً ، قائلاً "إذا وجدنا أن سلامة طيارننا مهددة فلدينا الجهات المختصة التى ستتخذ الإجراءات لمنع ما يؤثر على حركة الطيران الأردنى وخاصة مطار الملك حسين".

ويخشى الأردن أن يؤثر مطار تمناع على حركة هبوط وإقلاع الطائرات فى مدينة العقبة واحتمال حدوث اصطدامات جوية نظرًا لقرب المطارين من بعضهما البعض (19 كم) ، وهو يخالف اشتراطات منظمة الطيران المدنى العالمية.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قد نقلت فى وقت سابق اليوم على لسان وزير المواصلات قوله إن العمل بمطار (تمناع رامون) سيبدأ فى نهاية العام الحالى ومن المتوقع أن تبدأ تجارب هبوط وتحليق طائرات فى المدرج بعد حوالى الشهر من أجل التأكد من تقنيته.

يشار إلى أن وزارة النقل الأردنية كانت تقدمت بشكوى فى العام الماضى إلى منظمة الطيران المدنى الدولى لشرح الموقف الأردنى الرافض لإنشاء مطار تمناع الإسرائيلى خاصة وأن إنشاءه قرب مطار الملك حسين الدولى بالعقبة يعتبر مخالفًا لاتفاقية شيكاغو 1944 ومتطلبات السلامة العامة الواجب إتباعها عند تصميم أى مطار جديد.
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مصر 365

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