أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. الرياض تبدى استعدادها لإجراء محادثات مع إيران

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. الرياض تبدى استعدادها لإجراء محادثات مع إيران أخبار السعودية اليوم.. الرياض تبدى استعدادها لإجراء محادثات مع إيران
ركزت أخبار اليوم، حول تصريحات رئيس الاستخبارات السعودى الأسبق الأمير تركى الفيصل، إن المملكة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران شريطة أن تبدى طهران رغبة فى سحب قواتها من سوريا.

وأضاف الفيصل، خلال حديث تلفزيونى، إن هناك مصالح مشتركة تربط السعودية وإيران، مستشهدا بالتعاون بين الرئيس الإيرانى الأسبق أكبر هاشمى رفسنجانى والعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله.


>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، تبنى السعودية لإجراءات تقشفية جديدة وطالبتها للوزارات والجهات الحكومية فيها بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5%.

وأرسلت المملكة للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة فى ميزانية العام الحالى بنسبة لاتقل عن 5% من الالتزامات المتبقية.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، أيضا، تصريحات وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن الانسحاب الجزئى للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية للغاية، مضيفا نه يأمل أن يجبر هذا بشار الأسد على تقديم تنازلات.

وتابع الجبير أن المملكة تأمل فى أن يسهم الانسحاب الروسى فى تسريع وتيرة العملية السياسية التى تستند إلى إعلان جنيف 1 وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة