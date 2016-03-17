أخبار السعودية اليوم.. الرياض تبدى استعدادها لإجراء محادثات مع إيران

ركزت أخبار السعودية اليوم، حول تصريحات رئيس الاستخبارات السعودى الأسبق الأمير تركى الفيصل، إن المملكة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران شريطة أن تبدى طهران رغبة فى سحب قواتها من سوريا.

وأضاف الفيصل، خلال حديث تلفزيونى، إن هناك مصالح مشتركة تربط السعودية وإيران، مستشهدا بالتعاون بين الرئيس الإيرانى الأسبق أكبر هاشمى رفسنجانى والعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله.

>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، تبنى السعودية لإجراءات تقشفية جديدة وطالبتها للوزارات والجهات الحكومية فيها بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5%.

وأرسلت المملكة للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة فى ميزانية العام الحالى بنسبة لاتقل عن 5% من الالتزامات المتبقية.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، أيضا، تصريحات وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن الانسحاب الجزئى للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية للغاية، مضيفا نه يأمل أن يجبر هذا بشار الأسد على تقديم تنازلات.

وتابع الجبير أن المملكة تأمل فى أن يسهم الانسحاب الروسى فى تسريع وتيرة العملية السياسية التى تستند إلى إعلان جنيف 1 وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسى.