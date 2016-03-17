مريض نفسى بعد طعنه أم وابنتها:"ضربتهم بالسكينة علشان مبحبش الستات"

أدلى المتهم بطعن ربة منزل وابنتها بالسكين أثناء سيرهما فى إحدى شوارع مدينة بنها باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة أمام محمد علام وكيل أول النيابة، وقال فى التحقيقات أنه يعانى من مرض نفسى منذ 10 سنوات وقام بقتل والده قبل ذلك، ودخل لفترة طويلة للعلاج داخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه قام بطعن الأم وابنتها بالسكين أثناء سيرهما فى الشارع رغم عدم معرفته بهما وعدم حدوث أى خلافات سابقة، قائلاً "ضربتهم بالسكينة عشان مش بحب الستات"، وإنهن يقمن دائماً بمضايقته، وأنه قام بشراء السكينة، وقرر أنه يقوم بضرب أى سيدة تقابله لعدم حبه لهن.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطاراً من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد تلقيه بلاغاً من أحد المواطنين بضبط شخص تعد على أم وابنتها فى الشارع وطعنهم بسكين عدة طعنات، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى فى حالة بالغة الخطورة.

وبالانتقال تبين للواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية إصابة كلا من "رحاب ا." – 37 سنة – موظفة إدارية فى إحدى الشركات بطعنة نافذة فى البطن والجانب الأيمن وطعنات متكررة بالذراع الأيسر وجرح قطعى بالصدغ الأيمن، وابنتها "إيمان ا. ح." - 14 سنة- مصابة بطعنة نافذة فى الجانب الأيمن.

وتبين لضباط مباحث قسم ثان بنها، أن المتهم "إيهاب س"،-30 سنة- عاطل - قام بالتعدى على الأم وابنتها، وبمواجهته أدعى أنه مصاب بمرض نفسى واعترف بارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1677 جنح قسم ثان بنها وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد علام وكيل أول النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة خالد باظة مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- حبس عاطل طعن موظفة وابنتها بـ"سكين" فى بنها وادعى للمباحث أنه مريض نفسيا

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