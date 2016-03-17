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أشرف الشيحى لـ"آخر النهار": "غير راضٍ عن منظومة التعليم العالى"

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أشرف الشيحى لـ"آخر النهار": "غير راضٍ عن منظومة التعليم العالى" أشرف الشيحى لـ"آخر النهار": "غير راضٍ عن منظومة التعليم العالى"
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إنه غير راض عما يحدث داخل منظومة التعليم العالى فى ، لأن بها قدرا من العشوائية، ورغم أن بها نقاط امتياز لكن تشوبها نقاط ضعف، مضيفًا "لو قلت أنا راضى أبقى مش أمين فى كلامى".

وأضاف "الشيحى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ومحمد الدسوقى رشدى، فى آخر حلقات "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن هناك عملا كبيرا يجب القيام به فى الفترة المقبلة، خاصة بعد وضع الرؤى، وتحديد الأفكار والبرامج داخل ملف التعليم العالى، مشيرًا إلى أن منظومة تطوير التعليم العالى انقسمت إلى 11 محورا، ومحور للبحث العلمى، لأنه يستحق أن يكون متفردًا.

وأشار الوزير، إلى أن الـ11 محورا المنوط بها تطوير منظومة التعليم العالى، تشمل كافة الجوانب المتعلقة، بدءًا من "محور الإتاحة" الخاص بإتاحة أى نوع من التعليم، سواء حكومى وأهلى وخاص، أو الإتاحة فى أى تخصصات، أو فى أى مناطق جغرافية فى مصر، وكذلك فى التخصصات التى فى حاجة إليها داخل مصر، أو التى بها عجز.

ولفت إلى أن التعليم العالى فى مصر، كَبُر ولكن بشكل غير محسوب، حيث إن الجامعات تشبه بعضها الآخر، وتكاد تكون التخصصات متكررة، ولم يكن التميز واضحا بين الجامعات وبعضها الآخر.

خالد صلاح والدسوقى رشدى يودعان "آخر النهار" ويعلنان عن البرامج الجديدة

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